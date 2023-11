...-La trionfatrice con ben 3 riconoscimenti (Best Artist, Best Live e Best Video) è stata Taylor Swift, seguita dai Maneskin con 2, mentre Lana Del Rey (Best Alternative), Karol G e(...

Shakira: «Guarda che lupa» Vanity Fair Italia

Piqué, la folla urla "Shakira!" lui risponde stizzito: "Non siete nessuno" La7

Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...La rivelazione dell'ex difensore del Barcellona nell'anteprima del programma 'Joaquín, el novato' sull'emittente tv Antena 3: i dettagli ...