Serie Honor 100 | immagini reali confermano il design e alcune specifiche

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023)ha presentato in via ufficiale la sua attesissima100, il cui lancio è previsto in Cina per il prossimo 23 novembre. La gamma includerà l’100 e l’100 Pro, con importanti differenze riguardanti l’estetica del. Le ultime rivelazioni, incluse le, fanno luce sulle differenze visive tra i due modelli, mettendo in evidenzia in modo particolare gli elementi diunici del modello Pro. L’100 vanta tre opzioni di colore: nero, bianco e una finitura sfumata. La configurazione della sua fotocamera adotta una classica forma rettangolare, con un’elegante fascia decorativa semicircolare; al centro sono posizionate due telecamere. D’altro canto, ...