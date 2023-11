Serie A | Dragusin | il centrale del Genoa che fa impazzire la Premier League | “Voglio essere il migliore”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 novembre 2023) 2023-11-15 13:05:59 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: ENeldi Gilardino, che privilegia il livello difensivo sopra ogni altra cosa, c’è un giocatore che si distingue da tutti gli altri oltre Gudmundsson: È Radu. A 21 anni, ilrumeno, ex Juventus, guida la difesa della storica squadra genovese, recentemente promosso quest’anno e tornato nell’élite. La maglia, l’atmosfera (30mila spettatori a partita a Marassi) o la giovinezza non gli pesano. Sono cresciuto alla Juventus ed è stato importante imparare da Bonucci e Chiellini Radu“Sono cresciuto alla Juventus ed è stato importante imparare da Bonucci e Chiellini”, ha detto venerdì scorso dopo aver segnato il gol decisivo nella vittoria ...