Sente un forte dolore al collo e viene portato in ospedale | Moreno muore poco dopo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 17 novembre 2023) SOCIAL. La comunità di Spilimbergo è stata scossa dalla tragica scomparsa diColautti, un dipendente della Metal Tech. La sua morte improvvisa solleva interrogativi e l’indagine in corso cerca di dare risposte su ciò che haalla sua prematura dipartita. Leggi anche: Michele Misseridato per morto, poi l’assurda scoperta Leggi anche: Palazzina va a fuoco, è strage: diversi i morti e feriti La morte diColautti: inizia tutto con unalIl 4 novembre scorso è una data che segnerà per sempre la memoria della comunità di Spilimbergo, specialmente per coloro che conoscevanoColautti. Mentre era al lavoro negli stabilimenti della Metal Tech, Colautti ha improvvisamente avvertito un...