Sempre meno neet | cresce la fiducia tra giovani e lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) La brutta notizia è che siamo ancora il Paese europeo con il più alto tasso did'Europa, più di noi solo la Romania, ma con una situazioni occupazionali totalmente diverse. Il 19% deitra 15 e 29 anni non studia e non lavora, contro una media europea che è all'11,6%, la Germania altro grande Paese manifatturiero come l'Italia, è all'8% mentre per l'Olanda siamo al 4%. Le percentuali sono leggermente maggiori se prendiamo in considerazione la fascia di età che arriva fino a 35 anni, ma ai fini del presente studio inon ancora trentenni sono più significativi, perché è lì che si notano i maggiori cambiamenti in atto. La buona notizia è che questo dato è in netta e progressiva diminuzione! Quello che fino a pochi anni fa sembrava un fenoendemico della nostra cultura del, ...