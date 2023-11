Sean “Diddy” Combs accusato di violenza e abusi dalla ex fidanzata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023)è statoex, la cantante R&B Cassie, di averla stuprata e picchiata molte volte nel corso della relazione. Casandra Ventura, questo il nome della popstar, ha presentato presso il tribunale federale di New York una causa contro il produttore e magnate della musica.l’avrebbe coinvolta nel suo “stile di vita sfarzoso e a base di droga” subito dopo aver firmato per la sua etichetta. Siamo nel 2005, lei aveva 15 anni e lui 37. Ventura, ora 37enne, ha affermato che(così si fa chiamare oggi, dopo aver usato come nome d’arte Puff Daddy) ha cominciato con glifin dall’inizio della relazione. Il musicista “guidatorabbia” avrebbe ...