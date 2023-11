“Scusi mister | sono un tifoso del Napoli” | quello che accade con Spalletti è da brividi FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sorprende e non poco l’ultimo gesto ad opera di Luciano, ancora una volta pronto a dimostrare il proprio attaccamento al. Nella settimana in cui Walter Mazzarri fa il suo ritorno in quel di, ecco che anche Lucianotorna a far parlare di se in ottica azzurra. L’attuale tecnico della Nazionale nonché ormai iconico allenatore dello Scudetto partenopeo si è infatti reso protagonista di un gesto che ha ben presto fatto il giro del web.da, il gesto nei confronti di undelChesia ormai entrata a far parte del cuore die viceversa è ormai un argomento sulla quale non vale neanche più la pena rimarcare. Il calore del popolo azzurro è stato più ...