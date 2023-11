Scott Pilgrim Takes Off | la recensione della serie animata di Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 17 novembre 2023) LaOff, 2023. Creata da: Bryan Lee O’Malley, BenDavid Grabinski. Cast: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Satya Bhabha, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman, Ellen Wong, Julian Cihi. Genere: animazione, azione, commedia. Durata: 30 minuti ca. /8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su(screener), in lingua originale. Trama:deve affrontare i sette ex malvagi di Ramona Flowers, la ragazza dei suoi sogni. Penalizzato all’epoca da un insuccesso commerciale in sala (ma è poi divenuto un discreto fenomeno in home video),vs. the World di ...