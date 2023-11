Scoperti 18 milioni di euro per riciclaggio e per finanziare il terrorismo | coinvolta anche Arezzo

Leggi su lortica

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un’importante operazione doganale ha scoperto movimenti illeciti di 18didi contanti potenzialmente collegati aldi denaro, ad attività criminali transnazionali e al finanziamento del. L’operazione BELENOS, guidata dalle autorità doganali francesi, è stata condotta in 25 Stati membri dell’UE, in collaborazione con quelle spagnole edpol. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha partecipato con la Direzione Antifrode coinvolgendo gli uffici di Roma Fiumicino, Malpensa, Genova, Como Ponte Chiasso,e Vicenza. Sul territorio italiano le attività, svolte in sinergia con la Guardia di Finanza, hanno permesso di individuare presso i valichi nazionali 96 persone che trasportavano valuta non dichiarata per 1,6di ...