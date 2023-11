Scontro Meloni-Schlein dopo il no all’invito ad Atreju La premier | “Bertinotti non aveva timore”

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ellyha detto nodella presidente del Consiglio Giorgiadi prendere parte alla storica festa della destra ad. Con una battuta, citando Fiorello, la segretaria dem ha detto: “Non avrei nulla di nero da mettermi”. Secondoi confronti politici si fanno in Parlamento. “Con FdI ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di Bilancio”, hanno riferito fonti del Nazareno, le quali tuttavia hanno anche ribadito che un invito ufficiale non sarebbe arrivato. “Ellyad? L’ho appreso dai giornali, non è partito nessun invito (poi appunto arrivato, ndr), sto gestendo io gli inviti, ciò detto e non mi risulta che sia partito l’invito,è aperto a tutte le idee politiche”, il commento ...