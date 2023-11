Scommesse | la verità di Florenzi | cosa rischia il difensore del Milan

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri pomeriggio Alessandroè stato sentito dalla Procura della Repubblica di Torino in merito al filone calcio. Ildelè stato iscritto nel registro degli indagati, l’accusa mossa dai pm è “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa” (articolo 4 della legge 401 del 1989). L’ex capitano della Roma, 32 anni, aldalla stagione 2021/22 ha raccontato la sua versione dei fatti: non ha mai puntato sul calcio, su partite o campionati. «ha chiarito la sua posizione, ribadendo l’assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto è emerso alcun indizio o contestazione in tal senso. Ha riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali e ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al pm per definire la propria ...