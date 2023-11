Sciopero venerdì 17 novembre | dai trasporti alla scuola | la mappa della protesta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo il lungo braccio di ferro con il governo e malgrado la precettazione firmata dal ministro Matteo Salvini che ha costretto i sindacati a ridurre la durata dellolimitatamente al settore deifine la mobilitazione contro la manovra è stata confermata. Così ad incrociare le braccia per 8 ore saranno i dipendenti del pubblico impiego,sanità, delle poste, e anche di numerose categorie di lavoratori delle regioni del Centro Italia. Quattro, invece, le ore di stop per gli operatori di bus, metro e treni che si asterranno dal lavoro nella fascia oraria compresa dalle 9 alle 13. Del tutto escluse dall’adesione alloalcune aziende in specifici territori, tra cui Trenord in Lombardia, Trenitalia in Piemonte, l’Atm ...