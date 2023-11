Sciopero | treni e mobilità locale | tutto quello che c’è da sapere

(Di venerdì 17 novembre 2023) Venerdì mattina nero sopratper il settore dei trasporti per loinizialmente di 8 ore proclamato da Cgil e Uil e ridotto a 4 ore dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini. L'astensione dal lavoro non riguarderà solo i trasporti - i voli invece saranno regolari - ma anche il pubblico impiego, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell'igiene ambientale (nettezza urbana). Ecco tutti i dettagli. Segui su affaritaliani.it

La precettazione, come detto, riguarda il servizio di trasporto pubblico locale e a Genova e provincia lodel settore si svolgerà con queste modalità: Ferrovie e: dalle 9,00 alle 13,...

