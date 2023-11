Sciopero Roma | molti autisti Atac e tassisti scelgono di non aderire | “E’ insensato”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Il venerdì nero per treni, mezzi pubblici, taxi e Ncc è, forse, meno nero di quanto si prospettasse fino a ieri. Sono, infatti, ad aver scelto di nonallogenerale promosso da Cgil e Uil, che prevede lo stop dei servizi dalle 9 alle 13 di oggi. Al terminal dei bus della stazione Trastevere di, gli autobus in sosta e pronti a partire, sono diversi. "No, non, sono entrato da due mesi in azienda e, in tutta onestà, mi servono i soldi", racconta all'Adnkronos Marco, giovane autista dell'. "Ho una famiglia da mantenere e un mutuo da pagare", aggiunge, "per questo ho scelto consapevolmente di lavorare". "Non scioperare oggi è una mia personalissima decisione", racconta Paolo, che a bordo del 719 attende che gli ultimi passeggeri ...