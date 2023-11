Sciopero nella scuola | Valditara dà i dati | Clamoroso insuccesso

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) "Massimo rispetto per chi oggi ha scioperato, va tuttavia segnalato che l'adesione alloè stata molto bassa" A dare le cifre della mobilitazione indetta da Cgil e Uil è il ministro dell'Istruzione, Giuseppe. "Si configura ildell'iniziativa di alcuni sindacati. Andiamo avanti sulla strada delle riforme", commenta il ministro. A scioperare venerdì 17 novembresono stati il 2,47% dei dirigenti, il 6,53% dei docenti, il 2,57% del personale educativo, il 6,89% del personale ATA,. In totale siamo al 6,56% mentre gli istituti rilevati sono stati il 55,4%. Il flop delloindetto da Cgil e Uil è in tutti i settori." Secondo i primi...