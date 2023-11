Sciopero generale | slogan e striscioni nella piazza di Roma | “Adesso basta”

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – "". Lodella manifestazione di Cgil e Uil contro la manovra economica del governo che "peggiora le condizioni di lavoro", campeggia ovunque in unadel Popolo ache si va facendo gremita. Unache scandirà gli scioperi proclamati per oggi nelle regioni del Centro Italia su cui è intervenuto il governo che ha precettato, dimezzandone l’orario, la mobilitazione prevista nel settore trasporti. E spicca, proprio sotto il palco, tra bandiere Cgil e Uil, palloncini e cartelloni, lo striscione più grande che ironizza sull’operato del governo: "Meloni il popolo ha fame, dategli una manovra sbagliata", dice una Maria Antonietta passata alla storia, ma è una leggenda, per i croissant offerti ad una popolazione ad un passo dalla rivoluzione ...