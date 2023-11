Sciopero generale | Cgil e Uil | “Piazze piene” Ma Salvini replica | “Avete fatto flop | nessun problema per i trasporti”

Quanti hanno aderito allo sciopero generale? I sindacati parlano di adesioni del 70 per cento nelle regioni centrali - ma è flop nel settore scuola

Genova . "Hanno provato a fermarci ma non ci sono riusciti: la mobilitazione continua. Stiamo già pensando allodel 24 novembre perché per lavoratori e pensionati la legge di bilancio non mette nulla nel piatto: la nostra mobilitazione prosegue!" così Igor Magni e Mario Ghini segretari ...

Sciopero generale, Cgil-Uil: 60mila in piazza a Roma, governo ascolti. Salvini: «Sciopero un flop, ha vinto il ilmessaggero.it

Sciopero generale, ecco chi si ferma oggi TGCOM

Maurizio Landini chiuderà la manifestazione a Cagliari il 27 novembre nel giorno dello sciopero che coinvolge la regione Sardegna, secondo il calendario stabilito dalla Cgil e dalla Uil ...“Corteo Studentesco a Torino contro la Riforma della Scuola e in Solidarietà con i Palestinesi” Questa mattina a Torino si è svolta una manifestazione studentesca contro la riforma della scuola propos ...