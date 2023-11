Sciopero generale | Cgil e Uil | “Governo manda Paese a sbattere | ritiri precettazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Landini: "Chi precetta non ha scritto la Costituzione". Bombardieri: "Risposta democratica a bulli istituzionali" Il primo colpo lo spara il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri: “Questa piazza è la risposta democratica di persone che soffrono, che hanno pagato oggi per stare qui. Una risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale”. Il secondo, a breve distanza, arriva dal segretario, Maurizio Landini: “Chi vuole cambiare la Costituzione non l’ha scritta e non consentiremo a nessuno di ridurre gli spazi della democrazia. Con questa manovra ilile noi non lo permetteremo, se davvero ci vuole ascoltare allora basta cavolate ela”. Così, a 48 ore dall’ordinanza con cui il ministro ...