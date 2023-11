Sciopero generale al via | ecco chi si ferma oggi | orari e info

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) –17 novembre per contestare la Manovra economica 2024. Ad indire la protesta Cgil e Uil che hanno organizzato anche manifestazioni in diverse città. Chi si? Quali servizi sono a rischio? Quali sono le fascee? Dopo la precettazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, i treni passeggeri e merci, il trasporto pubblico locale e il trasporto marittimo si fermeranno per 4 ore: dalle 9 alle 13. Indalle 9 alle 13 anche i Vigili del Fuoco. Il personale di strade e autostrade invece si fermeranno le ultime 4 ore per ogni turno di lavoro ricompreso tra le 00.01 e le 00.00 di venerdì 17 novembre. Incroceranno invece le braccia per 8 ore i lavoratori della scuola, di ogni ordine e grado, e quelli del pubblico ...