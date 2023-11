Sciopero Cgil e Uil | manifestazioni di studenti e lavoratori da Torino a Bari FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 17 novembre 2023) A Roma in piazza del Popolo la dimostrazione organizzata dalle sigle con lo slogan "Adesso basta!" contro la Manovra e le politiche economiche e sociali del governo. Landini: "In questo modo il governo sta portando a sbattere il Paese e noi non lo permetteremo. Siamo noi che con le nostre tasse paghiamo gli stipendi anche a chi è in politica". Bombardieri: "Questa piazza è una risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale"