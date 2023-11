Sciopero Cgil e Uil | Landini | Piazze strapiene contro attacco alla democrazia FOTO

(Di venerdì 17 novembre 2023) A Roma in piazza del Popolo la manifestazione organizzata dalle sigle con lo slogan "Adesso basta!"la Manovra e le politiche economiche e sociali del governo.: "In questo modo il governo sta portando a sbattere il Paese e noi non lo permetteremo. Siamo noi che con le nostre tasse paghiamo gli stipendi anche a chi è in politica". Bombardieri: "Questa piazza è una risposta dia chi fa il bullo istituzionale". Cortei di studenti e lavoratori in tutta Italia

Manifestazione nazionale della Cgil e Uil in centro a Bari. Più di 1500 persone hanno partecipato rivendicando il diritto di essere ascoltati. Dito puntato contro il ministro Salvini presente a Bari.di Danilo Nardoni Hanno sottolineato come sia stata una piazza quattro Novembre, nel centro di Perugia, «piena, come da tempo non si vedeva» e primi «confortanti dati» sulle adesioni dei lavoratori al ...