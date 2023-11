Sciopero | Bombardieri a Salvini | abbia rispetto per i lavoratori

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. (askanews) – “Bisogna averedei. Non è mai successo nella storia della Repubblica che chi favenga insultato. Bisogna averedi queste persone. Non delle Cgil o della Uil”. Il leader della Uil, Pierpaolo, non fa retromarcia sulle parole utilizzate contro il ministro delle Infrastrutture, Matteo(squadrismo istituzionale, ndr). “Le persone oggi hanno pagato per stare in piazza – ha detto – stiamo studiando con i legali la possibilità di impugnare quel documento, che dice che oggi creiamo problemi al turismo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.