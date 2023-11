Sciopero 17 novembre | folla per il corteo a Firenze Trasporti fermi fino alle 13

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tanta gente per le strade del capoluogo, ma anche qualche disagio. I sindacalisti dell'Elba bloccati dal maltempo

I fatti del 17 Novembre : Sinner in semifinale - oggi sciopero - nuovo pacchetto sicurezza

Lo sciopero di oggi - 17 novembre : treni - trasporti locali - scuola - cosa succede | Cgil e Uil in piazza a Roma

Sciopero 17 novembre - studenti in piazza contro il governo : “No alla Legge di Bilancio e all’indifferenza sul ‘genocidio’ a Gaza”

MILANO " Cgil e Uil in piazza per logenerale . Lo stop è di 8 ore o intero turno di lavoro a livello nazionale per il pubblico impiego, la scuola, l'università e ricerca, la sanità e gli addetti di Poste. Dopo la precettazione, ...

Sciopero 17 novembre, chi si ferma e chi no. Orari e cosa sappiamo Sky Tg24

Sciopero 17 novembre 2023, chi si ferma e perché: tutte le informazioni utili idealista.it/news

“Adesso basta”, questo è il grido di Cgil e Uil per lo sciopero generale di oggi, venerdì 17 novembre. Una protesta contro la manovra e le politiche economiche del governo Meloni, che si è allargata ...Cari compagni, come Sinistra Italiana abbiamo seguito con attenzione la fase che ha portato a questa Vostra mobilitazione giunta alla proclamazione dello Sciopero Generale del 17 novembre per i ...