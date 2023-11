Scioperi | Bonelli | ' da Salvini bavaglio a lavoratori per nascondere malefatte manovra'

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov (Adnkronos) - "Il protagonismo politico dinel voler mettere ilalle lavoratrici e ainasconde la volontà di non parlare delledi unache taglia le pensioni, i servizi, il fondo del trasporto pubblico locale. Questo è un problema serio per il Paese". Lo ha detto Angeloa margine della manifestazione dei sindacati a piazza del Popolo. "ha volutoledellacon questa operazione, ha voluto mettere ilaipreoccupati per il loro futuro", ha aggiunto il deputato di Avs.

Roma, 17 nov (Adnkronos) - "Il protagonismo politico di Salvini nel voler mettere il bavaglio alle lavoratrici e ai lavoratori nasconde la volontà di non parlare delle malefatte di una manovra che tag