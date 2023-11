Scioperi | a Milano taxi regolarmente in servizio

...in Piemonte e tutte le attività in appalto delle ferrovie e nel trasporto pubblico locale le aziende Atm della provincia di, Tper di Bologna e Anm di Napoli. Le manifestazioni Glidi ...

Ridotta la durata dello sciopero dei trasporti: 4 ore di stop a treni e mezzi MilanoToday.it

Dai trasporti ai medici, il calendario degli scioperi fino alla fine dell’anno Sky Tg24

In sciopero dalle 9 alle 13 anche i Vigili del Fuoco ... in appalto delle ferrovie e nel trasporto pubblico locale le aziende Atm della provincia di Milano, Tper di Bologna e Anm di Napoli. Gli ...Sciopero generale, la diretta di oggi 17 novembre. La piazza di Cgil e Uil si prepara a sfidare il governo. Lo sciopero scatta per 8 ore o intero turno di lavoro a livello nazionale per il ...