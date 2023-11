Sci alpino | lo slalom di Gurgl dà finalmente il via alla Coppa del Mondo maschile L’Italia spera in Vinatzer

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo la cancellazione del gigante di Soelden e le due discese di Zermatt-Cervinia,ladeldi sciprenderà il via questo sabato. Il via ufficiale sarà in Austria con la prima assoluta nel Circo Bianco dellodi. Nella scorsa stagione loè stata forse la specialità con il maggior equilibrio e concorrenza all’interno delladel, con davvero tantissimi atleti che ad ogni gara potevano ambire non solo al podio, ma anchevittoria. Certamente la stagione delloè stata segnata dal clamoroso ritiro di Lucas Braathen, detentore delladi specialità. Una Norvegia, ...