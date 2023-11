Sci alpino | Discesa Zermatt Cervinia | prova femminile cancellata per il meteo

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023)la terza e ultimacronometrata dellavalida per lo Speed Opening di. La decisione è maturata per il forte vento in quota e le condizioniche hanno impedito lo svolgimento della. L’allenamento svolto giovedì ha permesso agli organizzatori di confermare il programma originale delle competizioni, che prevede le due discese di sabato 18 e domenica 19 novembre con inizio alle ore 11.45 (diretta Rai Due ed Eurosport). La squadra azzurra schiererà nove atlete: Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler e Laura Pirovano, a cui si aggiungono le giovani Vicky Bernardi e Monica Zanoner. SportFace.