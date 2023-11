Schwazer non va a Parigi 2024 | “Squalifica non ridotta” L’annuncio durante il Grande Fratello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Niente Olimpiadi dinel. Alexnon potrà partecipare ai prossimi Giochi per laper doping, decretata dalla Wada alla vigilia di Rio 2016. Il marciatore altoatesino lo ha annunciato nel corso della puntata del, il programma in onda su Canale 5 al quale sta partecipando: “La decisione non è stata favorevole”. La Wada, l’agenzia mondiale antidoping, ha infatti comunicato adi non aver accettato una riduzione della sanzione che scadrà quindi, come da programma, il 7 luglio del prossimo anno. In questo modonon potrà prendere parte alle qualificazioni alle Olimpiadi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. “Sono dispiaciuto. Ritengo che sia una decisione profondamente ...