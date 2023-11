Schlein scappa dal confronto con Meloni | la fuga che fa rumore

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ellysi sottrae ale non accetta l'invito ad Atreju di Giorgia. La segretaria del Pd preferisce apparire solo di fronte a platee amiche, dove l'applauso è scontato. Fonti dem confermano che a fare formalmente l'invito è stato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile dell'organizzazione del partito. I due si sono incontrati l'altro ieri alla Camera, in Transatlantico. Dopo aver preso tempo,ha risposto di no. E questo perché, secondo il suo punto di vista, ilcon Fratelli d'Italia si fa in parlamento e anche perché quelli saranno giorni di fuoco sulla manovra. «Cercheremo sempre ilcon chi la pensa diversamente da noi - replica Donzelli -. Solo chi non si sente forte delle proprie idee fugge dal ...