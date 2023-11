Schlein non va ad Atreju Meloni l’attacca | «Bertinotti non aveva paura» E lui | «Io più coraggioso? È la politica che è cambiata»

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) Esponenti di governo, leader internazionali del calibro di Rishi Sunak, qualche volto dell’opposizione. Ma non Elly: la segretaria del Partito democratico, che dopo la vittoria alla primarie è stata ribattezzata come l’antitesi perfetta di Giorgia, non parteciperà ad. Dopo qualche ritrosia, dagli organizzatori della festa annuale di Fratelli d’Italia, che si terrà a Castel Sant’Angelo a metà dicembre, è arrivato l’invito per. La quale, però, declina: «È tempo di confrontarsi in Parlamento, non alle feste di partito». Da Zagabria, la replica piccata di: «C’era un tempo, molto lontano da oggi e se vogliamo anche in un altro clima, nel quale Faustonontimore a presentarsi e a dialogare pur dall’orgoglio della ...