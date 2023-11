Schlein faccia tosta | “Atreju? Meloni fugge | non io E comunque non ho un vestito nero” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 novembre 2023) “E’ lache, non io”. Elly. La “fuga” dal confronto ad, kermesse politica di FdI, tiene banco nelle cronache ed anche da Formigli a “Piazza Pulita”, dove la segretaria Pd è stata ospite d’onore. La notizia del rifiuto di andare a confrontarsi laddove gran parte degli esponenti della sinistra lo hanno fatto in passato non è stato un bel vedere. E il “gran rifiuto” ha tenuto banco anche nei talk show di approfondimento serali. “E’ lache, non io”, dice nel salotto “amico” di La7. Imbarazzo,. La incalza Francesco Specchia, editorialista del Giornale. “Non è che ha difficoltà a confrontarsi”? Donzelli aveva ventilato un’ipotesi simile e non tanto ...