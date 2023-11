Schlein e sindacati | così Meloni asfalta tutti | “Sciopero lanciato in estate”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Giorgia, parlando con o giornalisti a margine della sua visita di Stato a Zagabria, ha voluto mettere i puntini sulle ‘i' su tanti argomenti che la vedono coinvolto con la sinistra. Il primo ragionamento è quello sullo, con una bordata che farà fischiare le orecchie ai leader sindacali: “Ho grande rispetto per i diritti dei lavoratori e per gli scioperi, ma nel merito posso dire poco perché logenerale è statocontro la Manovra praticamente in, quando io neanche avevo cominciato a pensarla. Quindi non posso dire che nel merito sia dovuto a nostri oggettivi errori, perché era stata lanciata molto prima che noi la scrivessimo”. Poi il premier continua nel suo discorso dalla Croazia: “C'è stato un pronunciamento di un'autorità indipendente che segnalava al ...