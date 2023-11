Schlein e il “no” secco alla festa di Fratelli d’Italia | “Il confronto si fa in Parlamento”

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 17 novembre 2023) La segretaria del Partito Democratico, Ellynon si presenteràdi Atreju, organizzata ogni anno da. Un ‘no’, deciso, che ingtacca anche nell’orgoglio di qualche esponente di Fdi, come Giovanni Donzelli che dichiara: “ad Atreju? Non è partito nessun invito“.: l’invito non scritto di Fdi Ad Agorà, il L'articolo proviene da Il Difforme.