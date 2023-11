(Di venerdì 17 novembre 2023) Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Con la legge che mette uno stop allain Italia "undi grandeallaattraverso un provvedimento che si fonda sul principio di precauzione. Lacoltivata, o quello che viene definito 'cibo sintetico', a oggi non h

No alla carne sintetica - il “Secolo” intervista il ministro Schillaci : “Puntare sulla dieta mediterranea”

Lacoltivata, o quello che viene definito 'cibo sintetico', a oggi non ha una storia ... Lo ha evidenziato il ministro della Salute Orazioin un'intervista al 'Secolo d'Italia'. "Oggi si ...

Schillaci, 'su carne sintetica diamo segnale di attenzione a salute' La Gazzetta del Mezzogiorno

No alla carne sintetica, il "Secolo" intervista il ministro Schillaci ... Secolo d'Italia

Lo scontro sulla carne sintetica arriva a Montecitorio ... In quell’occasione, il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva aggiunto che, in mancanza di elementi scientifici sul consumo di alimenti ...'Ad oggi non ha storia alimentare né evidenze scientifiche su impatto e vale principio precauzione e trasparenza' ...