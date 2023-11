Scherma e Sport e Salute insieme con ' Stoccate Sociali'

(Di venerdì 17 novembre 2023) "I nostri progetti coprono tutte le fasce di età, dagli over 65 fino ai bambini", dice il presidente della Fis, Paolo Azzi ROMA - Una serie di diversi progetti, messi in campo dalla FederazioneItaliana con il sostegno di, per promuovere la disciplina nella scuola, tra i giova

... come testimonial, salire sul palco Francesca Facioni, ex fiorettista azzurra che a seguito di un tumore ha trovato nellala forza per reagire. "Loè entrato in maniera dirompente nella ...

Scherma: Marini 'sport è inclusione, a me ha insegnato rispetto ... Agenzia ANSA

Scherma e Sport e Salute insieme con 'Stoccate Socialì Agenzia di ... Italpress

'I nostri progetti coprono tutte le fasce di età, dagli over 65 fino ai bambini', dice il presidente della Fis, Paolo Azzi ROMA (ITALPRESS) - ...ROMA (ITALPRESS) - Una serie di diversi progetti, messi in campo dalla Federazione Scherma Italiana con il sostegno di Sport e Salute, per promuovere la di ...