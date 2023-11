Scherma | alla Camera dei Deputati il Convegno ‘Stoccate sociali – medaglia dell’inclusione’

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma – Si è svolto questa mattina, nella prestigiosa location dell’Aula dei Gruppi Parlamentari presso ladei, il“Stoccate– L’impegno dellaitaliana per ladell’inclusione”, promosso dFederazione Italiana. Tra i presenti, il Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, la Componente del CdA di Sport e Salute Maria Spena, il Presidente federale Paolo Azzi e il Vicepresidente della FIS – referente dei progetti in Consiglio – Vincenzo De Bartolomeo. Testimonial d’eccezione per l’evento, come lucenti anelli di congiunzione tra lad’alto livello e il suo valore sociale, sono stati Tommaso Marini, Campione del Mondo di ...