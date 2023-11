Sarà Sinner contro Medvedev alle semifinali delle Atp Finals 2023

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 novembre 2023)AtpCarlos Alcaraz ha battuto 6-4 6-4 Daniile si è qualificato come primo nel girone; per questo, Jannikaffronterà il tennista russo domani in semifinale. Domani in onda la gara tra i due su Sky Sport e Rai 2, mentre lo spagnolo affronterà Novak Djokovic. Durante il match di ieriRune,aveva accusato un problema alla schiena, ma non sembra nulla di preoccupante e quella di domaniuna sfida altamente equilibrata, anche perché si parla del numero 3 e numero 4 al mondo. IL CORSPORT SUL TENNISTA ALTOTESINO: Non ha i requisiti per diventare davvero un qualcuno. Ma guardiamolo: non si vergogna di andare in giro senza nemmeno un tatuaggio. Magari ne ha all’inguine, dentro le mutande, ma all’esterno, in ...