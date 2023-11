Santa Maria CV | si barrica in casa tentando il suicidio | salvata dai Carabinieri

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 17 novembre 2023)Capua Vetere. Una richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa della CompagniadiCapua Vetere attraverso il numero di emergenza “112” nella serata del 15 novembre scorso ha immediatamente attivato la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile in servizio in quel centro. Erano da poco passate le 21.00 quando una donna, con voce tremante e preoccupata ha riferito all’operatore di turno alla Centrale Operativa che la sua migliore amica si erata ine stava per togliersi la vita con un coltello. Pochi minuti dopo i militari dell’Arma sono giunti in via Ricciardi aCapua Vetere, dove hanno inutilmente bussato alla porta dell’abitazione segnalata. Dopo aver avuto contezza ...