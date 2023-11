Sanchez di nuovo premier in Spagna

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 novembre 2023) lnil confuso esito elettorale dello scorso luglio ha dato luogo a un Governo nuovamente presieduto dal leader socialista Pedro. In meno di 6 mesiè riuscito a compiere una sorta di miracolo politico: dopo il flop di maggio alle ammnistrative, la sua carriera politica sembrava ormai al tramonto. Ora invece è dialla Moncloa, confermandosi il punto di riferimento di tutta la sinistra europea in crisi. Le elezioni da lui stesso anticipate a sorpresa a luglio, hanno spiazzato il Centrodestra del Partito popolare e soprattutto l’estrema destra di Vox, per la quale Giorgia Meloni aveva fatto campagna elettorale. E che ha invece subito una netta battuta d’arresto. Il primo ministrocon la sua vice Nadia Calvino. Foto Ansa/Epa Juan Carlos HidalgoGli indipendentisti ...