(Di venerdì 17 novembre 2023) San, 17 nov – (Xinhua) – La 30ma edizione dell’Asia-PacificCooperation (ha preso il via ieri a San, negli Stati Uniti, con l’obiettivo di creare una regionepiu’ interconnessa, innovativa e inclusiva. La riunione si e’ tenuta nel Moscone Center, nel centro di San, ed e’ stata presieduta dal presidente statunitense Joe Biden. L’evento ha riunito leader politici e aziendali provenienti da 21 economie che partecipano all’. La riunione dei leader e’ il punto focale dell’Week, tenutasi nella citta’ dall’11 fino a oggi 17 novembre, a tema “Creare un futuro resiliente e ...

CGTN : San Francisco a new starter for China-U.S. relations

San Francisco - al via APEC Economic Leaders’ Meeting con focus su sviluppo sostenibile

E nasce col cappello dell'open source e del no - profit, un po' com'era nata OpenAI aqualche anno fa. Si chiama Kyutai, e la sua mission - per come ribadito durante il lancio da uno ...

Incontro costruttivo a San Francisco tra Joe Biden e Xi Jinping Internazionale

San Francisco, Biden e Xi finalmente insieme «La rivalità non sia conflitto» Corriere della Sera

Naturalmente terminiamo la settimana con un bilancio del confronto (anche automobilistico) tra Joe Biden e Xi Jinping, e con una dolorosa passeggiata notturna per le strade di San Francisco. Naturalme ...San Francisco, 17 nov - (Xinhua) - La 30ma edizione dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting ha preso il via ieri a San ...