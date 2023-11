Saman | il pm chiede l’ergastolo per il padre e la madre | 30 anni per gli altri | “Mai un gesto di pietà”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ergastolo con duedi isolamento diurno per ilShabbar Abbas e laNazia Shaheen. Trent’per lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz. Sono queste le richieste della Procura di Reggio Emilia per i 5 imputati nel processo sulla morte della giovanissima pakistanaAbbas., chiestoper i genitori Durissime le parole del pm Gaetano Paci. “Nessuno dei protagonisti di questo processo, a cominciare dal, ha voluto degnare questa ragazza di una espressione di. Se non strumentale o capziosa”. Così in apertura della requisitoria del processo per l’omicidio diAbbas. “Nessuno ha avuto un cedimento a un sentimento di umana...

**Omicidio Saman : procura chiede ergastolo per genitori e 30 anni per zio e cugini**

"Nessuno dei protagonisti di questo processo, a cominciare dal padre, ha voluto degnare questa ragazza di una espressione di pietà, se non strumentale o capziosa". Sono le parole, durissime, del procuratore.