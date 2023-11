Saman come le donne vittime della mafia Il giorno della requisitoria

(Di venerdì 17 novembre 2023) AGI - Al processo per l'omicidio di, che vede imputati i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, è il. Tutti i fari sono puntati sul procuratore capo di Reggio Emilia Calogero Gaetano Paci che davanti alla corte d'assise ha esordito parlando del "più atroce, malvagio e aberrante dei delitti che si possa concepire, quello commesso dai genitori in dannofiglia e con la collaborazione dello zio e dei cugini". La sentenza "deve avere un senso profondamente restitutorio all'oltraggio alla vita fatto con questo barbaro e brutale omicidio". Paci ha sottolineato che da "nessuno degli imputati è arrivato un cedimento, un sentimento di umana pietà verso l'orrore e lo ...

'Quella diè una figura universale - ha detto ancora Paci - per certi versi assimilabile a quella di tante persone che hanno osato sfidare la cappa opprimente all'interno di circuiti familiari ...

La madre «glaciale, lucida e malvagia». Il fratello «vittima dello stesso sistema», la famiglia come «un clan» criminale che per lei «non ha avuto un gesto di pietà». E poi lei, Saman Abbas, uccisa a ..."Necessaria una sentenza che abbia senso restitutorio". "Nessuno dei protagonisti di questo processo, a cominciare dal padre, ha voluto degnare questa ragazza di una espressione di pietà, se non strum ...