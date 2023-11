Saman | chiesto l’ergastolo per i genitori “Sono loro i responsabili della morte della figlia”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il processo per l’omicidio diAbbas si avvicina alla sua conclusione presso la Procura di Reggio Emilia, con richieste di pene severe per i familiari coinvolti nel tragico evento. La Procura hadue ergastoli per idi, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (quest’ultima ancora irreperibile), accusati di aver orchestrato l’assassiniodiciottenne a causa del suo rifiuto di accettare un matrimonio combinato. Trent’anni di reclusionestati richiesti per lo zio Danish Hasnain, che ha contribuito al ritrovamento del corpo, e per i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Jiaz, coinvolti nell’esecuzione del delitto. Il caso ha riacceso il dibattito sulle questioni di onore e tradizione all’interno delle comunità immigrate, ...