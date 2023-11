Saman Abbas | la richiesta della procura | “Ergastolo per i genitori Trent’anni per zio e cugini”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 novembre 2023) In corso il processo per la morte18enne di origine pakistana, uccisa a Novellara la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021per idi, Shabbare Nazia Shaheen.per lo zio Danish Hasnain e iNomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz. Sono le richieste di condannadi Reggio Emilia per gli imputati nel processo sulla morte18enne di origine pakistana uccisa a Novellara la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. Martedì toccherà alle parti civili parlare. “Siamo arrivati al rush finale – commenta all’Adnkronos l’avvocato Barbara Iannuccelli, che nel processo rappresenta il fidanzatovittima -. Siamo tutti molto ...