Saman Abbas | i genitori non mostrano nessuna cedimento per la morte della figlia

(Di venerdì 17 novembre 2023) È stato ascoltato dinanzi alla Corte di assise di Reggio Emilia Ali Heider, testimone chiave nel processo per lasorella maggiore. La giovane pakistana, all’epoca 18enne, era scomparsa da Novellara nel maggio 2021 e il suo cadavere era stato rinvenuto nel novembre 2022 in un casolare abbandonato. “Voglio dire tutta la L'articolo proviene da Il Difforme.

Saman Abbas - uccisa dalla famiglia per avere osato essere libera

Saman Abbas - pm : dai familiari mai un gesto di pietà per la ragazza

Processo Saman Abbas - il procuratore : «Una famiglia-clan che non ha avuto alcuna pietà - dalla madre una lucidità glaciale»

Reggio Emilia Tribunale Reggio Emilia ShabbarprocessoGaetano Calogero Paci

Omicidio di Saman Abbas, il Pm: "Famiglia come una 'ndrina, mai un gesto di pietà" RaiNews

Omicidio Saman Abbas, il pm al processo: "Dai familiari mai un gesto di pietà" Sky Tg24

Il pm ha parlato dell'omicidio di Saman Abbas, sottolineando che non c'è mai stata nessuna pietà da parte dei familiari.La madre «glaciale, lucida e malvagia». Il fratello «vittima dello stesso sistema», la famiglia come «un clan» criminale che per lei «non ha avuto un gesto di pietà». E poi lei, Saman Abbas, uccisa a ...