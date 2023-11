(Di venerdì 17 novembre 2023) Senza l’intervento scomposto del ministro precettante, il leader della Cgil non avrebbe potuto pronunciare un discorso più politico che sindacale. Al tempo stesso una reazione di popolo e una supplenza alla sinistra. Appunti per il domani

Salvini riempie la piazza di Landini L'HuffPost

Ma tant'è. Diciamo così, per andare al sodo. Matteo Salvini ha contribuito, e non poco, a scaldare la piazza dei sindacati. E a darle un senso. Più in generale, il governo nel suo insieme ha ...