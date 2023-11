Salvini | “Approvata la norma che permetterà di mandare in carcere le borseggiatrici incinte”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 novembre 2023) ROMA – “oggi in consiglio dei ministri laa marchio Lega chefinalmente diinle. Una vittoria di Giustizia e Umanità, anche a tutela di quei (futuri) bimbi sfruttati nel nome dell’illegalità. Eppure qualcuno a sinistra – che qualche mese fa bloccò in Parlamento una legge molto simile – parla di “infamia” e “violazione dei diritti” (???), preferendo stare dalla parte di chi, fino ad oggi, ha usato la gravidanza per derubare liberamente cittadini e turisti… Quelle non sono mamme ma criminali che andavano giudicate e punite come tutte le altre. Avanti così”. Così sul suo canale Telegram il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo, che è anche segretario ...