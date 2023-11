Salerno | Tommasetti | “Al Comune si naviga a vista”

Leggi su anteprima24

"Lo abbiamo denunciato per primi e lo ribadiamo: aldisie il pasticcio sul Corso è solo l'ennesima conferma". Rincara la dose Aurelio, consigliere regionale della Lega, che dopo aver denunciato il corto circuito amministrativo sui lavori sospesi nel cuore dilancia nuove stoccate all'amministrazione comunale. "La rimozione del cantiere ha lasciato spazio a una lingua d'asfalto inguardabile ma non è questo l'aspetto più significativo. Mi preme di più osservare che ancora una volta il Municipio dimostra di non avere una guida e le uniche indicazioni sono quelle che arrivano dall'alto. In particolare, dalla Regione Campania. È bastato che il governatore De Luca alzasse la voce sull'incompatibilità dei lavori con ...