Salario minimo; Montanaro presidente Ancl pieno sostegno all' emendamento sul salario minimo presentato dalla maggioranza

Nel giorno dello sciopero di Cgil e Uil contro la manovra, a tenere banco è anche la rinnovata tensione politica sul. In commissione Lavoro della Camera è arrivato l'emendamento del centrodestra che, di fatto, affonda definitivamente la proposta delle opposizioni. E la minoranza annuncia un'...

Sciopero generale anche a Ragusa, così come in tutte le piazze d’Italia indetto dalla Cgil e dalla Uil con manifestazione nello slargo dell’Ospedale Giovanni Paolo II dove si sono ritrovati centinaia ...La premier Meloni da Zagabria commenta così il no di Schlein ad Atreju: “Fausto Bertinotti non aveva timore a presentarsi e a dialogare, pur ...