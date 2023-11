Salario minimo | le opposizioni non ci stanno | duro attacco al governo

Leggi su notizie

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si riaccende la battaglia tra maggioranza esul. Una mossa del centrodestra provoca la dura reazione di M5s e sindacati. Ilritorna al centro della discussione politica e lo fa dopo un emendamento presentato dal centrodestra. Come riportato da Il Giornale, i partiti che sostengono l’esecutivo hanno deciso di delegare proprio alsia una iniziativa in materia di equa distribuzione che le misure in grado di rafforzare la contrattazione collettiva. Lecontro il– Notizie.com – © AnsaUna decisione che sembra chiudere le porte all’idea diavanzato dal centrosinistra e alla possibilità di un confronto per cercare di ...